Разбойное нападение в Одессе: злоумышленники ограбили киевлянина

Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества

Правонарушители разместили через мессенджер "Telegram" объявление о продаже автомобиля. На привлекательно низкую стоимость отозвался житель столицы, на которого злоумышленники совершили разбойное нападение.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как выяснилось, во время демонстрации иномарки подельники вывезли мужчину в безлюдное место, где угрожая пистолетом, с применением газового баллончика и физической силы отобрали деньги, смартфон и павербенк. Завладев средствами и имуществом, они вытолкали потерпевшего из машины и скрылись.

"Гражданин добрался до ближайшего предприятия и позвал на помощь. Оперативники задержали правонарушителей по месту временного проживания в Одессе. В качестве вещественных доказательств у них изъяли почти все деньги и имущество потерпевшего, а также орудие совершения преступления и автомобиль", — говорится в сообщении.

Фигурантами оказались гражданин иностранного государства и житель Винницкой области в возрасте 34 лет. Им уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемых полицейские поместили в изолятор временного содержания и ныне ходатайствуют о применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.