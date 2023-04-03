Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Разбойное нападение в Одессе: злоумышленники ограбили киевлянина arrow

Разбойное нападение в Одессе: злоумышленники ограбили киевлянина

3 апреля 2023 19:20
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Разбойное нападение в Одессе: злоумышленники ограбили киевлянина
Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Правонарушители разместили через мессенджер "Telegram" объявление о продаже автомобиля. На привлекательно низкую стоимость отозвался житель столицы, на которого злоумышленники совершили разбойное нападение.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Как выяснилось, во время демонстрации иномарки подельники вывезли мужчину в безлюдное место, где угрожая пистолетом, с применением газового баллончика и физической силы отобрали деньги, смартфон и павербенк. Завладев средствами и имуществом, они вытолкали потерпевшего из машины и скрылись.

"Гражданин добрался до ближайшего предприятия и позвал на помощь. Оперативники задержали правонарушителей по месту временного проживания в Одессе. В качестве вещественных доказательств у них изъяли почти все деньги и имущество потерпевшего, а также орудие совершения преступления и автомобиль", — говорится в сообщении.

Фигурантами оказались гражданин иностранного государства и житель Винницкой области в возрасте 34 лет. Им уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемых полицейские поместили в изолятор временного содержания и ныне ходатайствуют о применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB