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Розбив голову жінці: на Одещині розслідують обставини сварки

20 травня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розбив голову жінці: на Одещині розслідують обставини сварки
Сварка між чоловіком та дружиною. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Балта під час сварки чоловік розбив голову своїй співмешканці. Жінка потрапила в лікарню з важкими тілесними ушкодженнями, а зловмисник був затриманий правоохоронцями.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними, отриманими від медичного закладу, 60-річна жителька Балти була госпіталізована з тяжкими травмами голови. Поліція, розслідуючи обставини нападу, встановила, що під час спільного вживання алкоголю співмешканець став агресивним.

"Під час сварки чоловік побив жінку кулаками по голові так, що вона знепритомніла. Після невдалих спроб привести потерпілу до свідомості, зловмисник викликав "швидку". Лікарі діагностували у пацієнтки черепно-мозкову травму, що належить до категорії тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на чоловіка

Слідчі поліції повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення згідно зі статтею 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За клопотанням правоохоронців, суд вирішив тримати чоловіка під вартою.

Зазначимо, що відповідно до санкцій згаданої статті, за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.

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