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Разбил голову женщине: в Одесской области расследуют обстоятельства ссоры

20 мая 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Разбил голову женщине: в Одесской области расследуют обстоятельства ссоры
Ссора между мужем и женой. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Балта во время ссоры мужчина разбил голову своей сожительнице. Женщина попала в больницу с тяжелыми телесными повреждениями, а злоумышленник был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По данным, полученным от медицинского учреждения, 60-летняя жительница Балты была госпитализирована с тяжелыми травмами головы. Полиция, расследуя обстоятельства нападения, установила, что при совместном употреблении алкоголя сожитель стал агрессивным.

"Во время ссоры мужчина побил женщину кулаками по голове так, что она потеряла сознание. После неудачных попыток привести потерпевшую в сознание, злоумышленник вызвал "скорую". Врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, относящуюся к категории тяжких телесных повреждений по критерию жизнь", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мужчину

Следователи полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения согласно статье 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). По ходатайству правоохранителей суд решил держать мужчину под стражей.

Отметим, что согласно санкциям упомянутой статьи за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, полицейские в Одессе осуществили арест 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельных телесных повреждений своей матери. По предварительной информации, во время ссоры, когда преступник был в нетрезвом состоянии, он много раз ударил свою 85-летнюю мать кружкой по голове и лицу. От полученных травм женщина скончалась.

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