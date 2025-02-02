Елітний будинок в Одесі за 9 млн доларів – що всередині

Розкіш за 9 мільйонів — який він, найдорожчий будинок в Одесі
В Одесі виставили на продаж одну з найдорожчих приватних резиденцій. Будинок з ексклюзивним дизайном, панорамними видами на море та власним парком. За елітну нерухомість хочуть отримати понад дев'ять мільйонів доларів.
Таку резиденцію на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.
Будинок в Одесі на продаж
Відомо, що резиденція розташовується на 16-й Станції Великого Фонтану, всього за кілька кроків від моря. Вона побудована на величезній ділянці площею 2 га. До комплексу входить приватний парк зі ставком, три будинки менше та два SPA-комплекси.
Що пропонує будинок за 9 мільйонів доларів
- Загальна площа будівель — понад 2000 м².
- Основний, гостьовий та морський будинки.
- 7 майстер-спалень з окремими санвузлами, гардеробними та терасами.
- Куполоподібна стеля у вітальні висотою 12 метрів.
- Обідня зона на 18 осіб.
- Власний ліфт з -1 рівня для підйому страв.
- Два криті басейни по 25 метрів.
- Більярдна, винна зала, кінотеатр.
Матеріали, використані в оздобленні, справді розкішні: мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю. Роботи виконані майстрами найвищого класу.
Родзинкою резиденції є ландшафтний парк із багаторічними рослинами, ставком та водоспадом, що створює атмосферу приватного курорту. А сам будинок розташований на першій лінії від моря, з орендованим на 49 років схилом перед ділянкою.
Нагадаємо, ціни на нерухомість в Одесі за останні три роки зросли лише на один відсоток. Однокімнатна первинка в нашому місті сьогодні в середньому коштує 42 тисячі доларів, а вторинка — 38. Також ми писали, які документи є обов'язковими для купівлі квартири в Україні.
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