Елітний будинок в Одесі за 9 млн доларів – що всередині

Будинок, який продають в Одесі. Фото: dom.ria.com

В Одесі виставили на продаж одну з найдорожчих приватних резиденцій. Будинок з ексклюзивним дизайном, панорамними видами на море та власним парком. За елітну нерухомість хочуть отримати понад дев'ять мільйонів доларів.

Таку резиденцію на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі dom.ria.

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Будинок в Одесі на продаж

Відомо, що резиденція розташовується на 16-й Станції Великого Фонтану, всього за кілька кроків від моря. Вона побудована на величезній ділянці площею 2 га. До комплексу входить приватний парк зі ставком, три будинки менше та два SPA-комплекси.

Прибудинкова територія. Фото: dom.ria.com

Що пропонує будинок за 9 мільйонів доларів

Загальна площа будівель — понад 2000 м².

Основний, гостьовий та морський будинки.

7 майстер-спалень з окремими санвузлами, гардеробними та терасами.

Куполоподібна стеля у вітальні висотою 12 метрів.

Обідня зона на 18 осіб.

Власний ліфт з -1 рівня для підйому страв.

Два криті басейни по 25 метрів.

Більярдна, винна зала, кінотеатр.

Спальня в резиденції. Фото: dom.ria.com

Люстра в резиденції. Фото: dom.ria.com

Вітальня в будинку, який продають. Фото: dom.ria.com

Матеріали, використані в оздобленні, справді розкішні: мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю. Роботи виконані майстрами найвищого класу.

Родзинкою резиденції є ландшафтний парк із багаторічними рослинами, ставком та водоспадом, що створює атмосферу приватного курорту. А сам будинок розташований на першій лінії від моря, з орендованим на 49 років схилом перед ділянкою.

Тераса в резиденції. Фото: dom.ria.com

Нагадаємо, ціни на нерухомість в Одесі за останні три роки зросли лише на один відсоток. Однокімнатна первинка в нашому місті сьогодні в середньому коштує 42 тисячі доларів, а вторинка — 38. Також ми писали, які документи є обов'язковими для купівлі квартири в Україні.