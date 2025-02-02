Элитный дом в Одессе за 9 млн долларов — что внутри

Дом, который продают в Одессе. Фото: dom.ria.com

В Одессе выставили на продажу одну из самых дорогих частных резиденций. Дом с эксклюзивным дизайном, панорамными видами на море и собственным парком. За элитную недвижимость хотят получить более девяти миллионов долларов.

Такую резиденцию на продажу журналисты Новини.LIVE отыскали на платформе dom.ria.

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Известно, что резиденция располагается на 16-й Станции Большого Фонтана, всего в нескольких шагах от моря. Она построена на огромном участке площадью 2 га. В комплекс входит частный парк с прудом, три дома меньше и два SPA-комплекса.

Придомовая территория. Фото: dom.ria.com

Что предлагает дом за 9 миллионов долларов

Общая площадь зданий — более 2000 м².

Основной, гостевой и морской дома.

7 мастер-спален с отдельными санузлами, гардеробными и террасами.

Куполообразный потолок в гостиной высотой 12 метров.

Обеденная зона на 18 человек.

Собственный лифт с -1 уровня для подъема блюд.

Два крытых бассейна по 25 метров.

Бильярдная, винный зал, кинотеатр.

Спальня в резиденции. Фото: dom.ria.com

Люстра в резиденции. Фото: dom.ria.com

Гостиная в доме, который продают. Фото: dom.ria.com

Материалы, использованные в отделке, действительно роскошные: мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня. Работы выполнены мастерами высочайшего класса.

Изюминкой резиденции является ландшафтный парк с многолетними растениями, прудом и водопадом, что создает атмосферу частного курорта. А сам дом расположен на первой линии от моря, с арендованным на 49 лет склоном перед участком.

Терраса в резиденции. Фото: dom.ria.com

Напомним, цены на недвижимость в Одессе за последние три года выросли всего на один процент. Однокомнатная первичка в нашем городе сегодня в среднем стоит 42 тысячи долларов, а вторичка — 38. Также мы писали, какие документы являются обязательными для покупки квартиры в Украине.