Элитный дом в Одессе за 9 млн долларов — что внутри

Роскошь за 9 миллионов — какой он, самый дорогой дом в Одессе
В Одессе выставили на продажу одну из самых дорогих частных резиденций. Дом с эксклюзивным дизайном, панорамными видами на море и собственным парком. За элитную недвижимость хотят получить более девяти миллионов долларов.
Такую резиденцию на продажу журналисты Новини.LIVE отыскали на платформе dom.ria.
Дом в Одессе на продажу
Известно, что резиденция располагается на 16-й Станции Большого Фонтана, всего в нескольких шагах от моря. Она построена на огромном участке площадью 2 га. В комплекс входит частный парк с прудом, три дома меньше и два SPA-комплекса.
Что предлагает дом за 9 миллионов долларов
- Общая площадь зданий — более 2000 м².
- Основной, гостевой и морской дома.
- 7 мастер-спален с отдельными санузлами, гардеробными и террасами.
- Куполообразный потолок в гостиной высотой 12 метров.
- Обеденная зона на 18 человек.
- Собственный лифт с -1 уровня для подъема блюд.
- Два крытых бассейна по 25 метров.
- Бильярдная, винный зал, кинотеатр.
Материалы, использованные в отделке, действительно роскошные: мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня. Работы выполнены мастерами высочайшего класса.
Изюминкой резиденции является ландшафтный парк с многолетними растениями, прудом и водопадом, что создает атмосферу частного курорта. А сам дом расположен на первой линии от моря, с арендованным на 49 лет склоном перед участком.
Напомним, цены на недвижимость в Одессе за последние три года выросли всего на один процент. Однокомнатная первичка в нашем городе сегодня в среднем стоит 42 тысячи долларов, а вторичка — 38. Также мы писали, какие документы являются обязательными для покупки квартиры в Украине.
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