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Розкрадали кошти порту на Одещині — ексміністр інфраструктури отримав підозру

25 липня 2024 11:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Завдали збитків порту на Одещині на 50 млн доларів - справа ексчиновників
Порт "Південний" на Одещині. Фото: АМПУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Під увагою правоохоронців опинилися колишні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його перший заступник  Володимир Шульмейстер. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виявили, що їхні дії призвели до збитків  ДП "АМПУ" на суму майже 50 мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Допис САП. Фото: скриншот

Деталі схеми розкрадання коштів

У 2015 році Пивоварський разом зі своїм заступником, який також очолював Тарифну раду Міністерства інфраструктури, видав наказ, що дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору з суден у морському порту "Південний". Це рішення виглядало б як шедевр бізнес-інженерії, якби не одна маленька деталь: акваторія порту є державною власністю, і право на збори належить виключно державному підприємству "АМПУ". 

В результаті, державне підприємство отримувало лише частину коштів, а решту отримували приватні компанії. Така схема завдала ДП "АМПУ" збитків на суму понад 49,63 мільйона доларів, що було підтверджено відповідними експертизами.  Кошти, які були незаконно отримані приватними компаніями, наразі арештовані на їхніх рахунках.

Що загрожує

Ексчиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем, що передбачено ч. 2 ст. 364 КК України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до шести років з можливістю втрати права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф до 17 000 гривень.

Випадки корупції на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв  вплинути на рішення уповноважених осіб за 1 000 доларів, що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням.

Також в Одеській області було викрито посадовицю Антимонопольного комітету України на вимаганні та одержанні хабара. За 10 тис. доларів жінка обіцяла допомогти підприємцю уникнути кругленького штрафу, але зараз сама під загрозою тюремного ув'язнення.

Мінінфраструктури Одеса НАБУ корупція САП порт Одеська область Одеський порт Новини Одеси підозра бюджет

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