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Разворовывали средства порта в Одесской области — эксминистр инфраструктуры получил подозрение

25 июля 2024 11:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Нанесли ущерб порту в Одесской области на 50 млн долларов - дело экс-чиновников
Порт "Южный" в Одесской области. Фото: АМПУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Под вниманием стражей порядка оказались бывшие министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его первый заместитель Владимир Шульмейстер. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнаружили, что их действия привели к ущербу ГП "АМПУ" на сумму почти 50 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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Пост САП. Фото: скриншот

Детали схемы хищения средств

В 2015 году Пивоварский вместе со своим заместителем, также возглавлявшим Тарифный совет Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный". Это решение выглядело бы как шедевр бизнес-инженерии, если бы не одна маленькая деталь: акватория порта является государственной собственностью и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию "АМПУ".

В результате государственное предприятие получало только часть средств, а остальное получали частные компании. Такая схема нанесла ГП "АМПУ" ущерб на сумму более 49,63 миллиона долларов, что было подтверждено соответствующими экспертизами. Средства, незаконно полученные частными компаниями, арестованы на их счетах.

Что угрожает

Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что предусмотрено ч. 2 ст. 364 УК Украины. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до шести лет с возможностью потери права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штраф до 17 000 гривен.

Случаи коррупции в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.

Также в Одесской области была разоблачена должностница Антимонопольного комитета Украины на вымогательстве и получении взятки. За 10 тыс. долларов женщина обещала помочь предпринимателю избежать кругленького штрафа, но сейчас сама под угрозой тюремного заключения.

Мининфраструктуры Одесса НАБУ коррупция САП порт Одесская область Одесский порт Новости Одессы подозрение бюджет

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