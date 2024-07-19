Чиновник Одещини брав хабарі на бронювання від мобілізації

В Одеській області викрили чиновника. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв вплинути на рішення уповноважених осіб за 1 000 доларів,що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Головний спеціаліст Департаменту економічної політики та стратегічного планування пропонував за 1 000 доларів вплинути на посадовців Генерального штабу Міноборони та Мінекономіки. За ці гроші він обіцяв забезпечити "бронювання" працівників критично важливих підприємств.

Затримали на хабарі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Держслужбовця затримали після передачі йому хабара у 1 000 доларів. Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Що загрожує

Посадовцю інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За цей злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Незаконний заробіток на мобілізації

Ми писали, що в Одесі викрили лікарів, які "виявляли" в ухилянтів психічні захворювання та надавали їм довідки про стаціонарне лікування. За документ, підписаний лікарем-ординатором, спільники вимагали 1 000 доларів. Тепер обом загрожує тюрма.

Також ми писали, що в Одеській області діяла група молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. За довідки про начебто наявні хвороби серця вони отримували до 7 тисяч доларів з призовника.