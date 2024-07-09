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Не все добре з головою — деталі злочинної схеми медиків в Одесі

9 липня 2024 14:37
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нові деталі корупційної схеми одеських медиків - дані поліції
В поліції повідомили деталі схеми медиків. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці повідомили подробиці схеми, згідно з якою 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках. Так, чоловіки робили своїх клієнтів психічно хворими, за що отримували чималу плату. Тепер їх чекатиме ув'язнення.  

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Подробиці схеми

Лікарі "виявляли" в ухилянтів психічні захворювання та надавали "клієнтам" довідки про те, що ті пройшли стаціонарне лікування. За документ, підписаний лікарем-ординатором,  про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває на стаціонарному лікуванні, "клієнт" віддав 1 000 доларів.

Ліка офорлювали довідки за хабар
Перший транш хабара. Фото: Нацполіція

Решту суми мав сплатити вже після того, як отримав би висновок із діагнозом. Загалом за всю процедуру з одного призовника родичі отримували близько 165 тисяч гривень. Але поліцейські затримали в процесуальному порядку "гіпократів" під час отримання першої частини хабара.

Що вилучили під час обшуків

Слідчі провели обшуки у службових кабінетах медиків та за місцем їхнього мешкання. Так, було вилучено:

  • 1 000 доларів, які ділки отримали за свої "послуги", 
  • службову документацію, 
  • флешносій,
  •  мобільні телефони, 
  • чорнові записи. 

Крім цього, правоохоронці вилучили майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад 1100 євро та декілька фунтів. Законність цих грошей поліцейські встановлюватимуть в ході слідства.

медики Одеси отримували гроші за допомогу ухилянтам
Гроші, які вилучили у медиків. Фото: Нацполіція.

Яке  покарання 

Батьку та сину повідомили про підозру у хабарництві за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, їм загрожує позбавлення волі на строк  до десяти років.  Суд відсторонив чоловіків від займаних посад. Надалі правоохоронці встановлюватимуть кількість "пацієнтів", які вже встигли скористатися протиправними послугами лікарів. 

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми писали, що в Одеській області діяла група молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. За довідки про начебто наявні хвороби серця вони отримували до 7 тисяч доларів з призовника. 

Також ми писали, що в Одесі затримали 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. За гроші він надавав фейкові документи ухилянтам.

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