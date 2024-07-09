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Хвороба серця за 7 тисяч доларів — в Одесі викрили фейкових співробітників ТЦК

9 липня 2024 12:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі молодики представлялись співробітниками ТЦК та СП
В Одесі затримали молодиків за допомогу ухилянтам. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області поліція викрила групу молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби через хвороби серця. Вони брали від 5,8 до 7 тисяч доларів за свої послуги, тепер їхню долю вирішуватиме суд.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Організація схеми

21-річний одесит вирішив заробляти на військовозобов'язаних, які прагнули уникнути служби. Він залучив двох знайомих 20 і 21 років для допомоги. Вони шукали клієнтів і представлялися посадовими особами з військкоматів, хоча насправді не мали жодного відношення до них.

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Підроблені документи та довідки. Фото: Нацполіція

Під час слідчо-оперативних дій поліція задокументувала передачу фіктивної довідки за 5 800 доларів. Зловмисники також намагалися організувати перетин кордону для чоловіка та його знайомих за 70 тисяч доларів. Всі троє учасників угруповання були затримані, а гроші вилучені як докази.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів молодиків звинуватили за організацію незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та організатору ще й за ч. 1 ст. 209 ККУ у відмиванні злочинних коштів. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші злочинні схеми на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили лікарів, які допомагали призовникам ухилитись від військової служби. Медики виготовляли чоловікам фіктивні довідки про стан здоров'я.

Окрім цього, в Одесі затримали 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. За гроші він надавав фейкові документи ухилянтам.

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