Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Болезнь сердца за 7 тысяч долларов — в Одессе разоблачили фейковых сотрудников ТЦК arrow

Болезнь сердца за 7 тысяч долларов — в Одессе разоблачили фейковых сотрудников ТЦК

9 июля 2024 12:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе молодые люди представлялись сотрудниками ТЦК и СП
В Одессе задержаны молодые люди за помощь уклонистам. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области полиция разоблачила группу молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе из-за болезней сердца. Они брали от 5,8 до 7 тысяч долларов за свои услуги, теперь их судьбу будет решать суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Организация схемы

21-летний одессит решил зарабатывать на военнообязанных, стремившихся избежать службы. Он привлек двух знакомых 20 и 21 лет для помощи. Они искали клиентов и представлялись должностными лицами по военкоматам, хотя на самом деле не имели никакого отношения к ним.

Читайте также:
В Одессе задержали фейковые ТЦК
Поддельные документы и справки. Фото: Нацполиция

В ходе следственно-оперативных действий полиция задокументировала передачу фиктивной справки за 5 800 долларов. Злоумышленники также пытались организовать пересечение границы для мужчины и его знакомых за 70 тысяч долларов. Все трое участников группировки были задержаны, а деньги изъяты в качестве доказательств.

Что угрожает

На основании собранных доказательств молодых людей обвинили в организации незаконной переправки лиц через границу по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и организатору еще и по ч. 1 ст. 209 УК в отмывании преступных средств. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие преступные схемы в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили врачей, которые помогали призывникам уклониться от военной службы. Медики изготовляли мужчинам фиктивные справки о состоянии здоровья.

Кроме этого, в Одессе задержан 47-летний военнослужащий одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации. За деньги он предоставлял фейковые документы уклонистам.

Одесса здоровье полиция Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация преступление документы ТЦК и СП военнообязанные справка уклонисты подделки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных