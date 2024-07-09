В Одессе молодые люди представлялись сотрудниками ТЦК и СП

В Одессе задержаны молодые люди за помощь уклонистам. Фото: Нацполиция

В Одесской области полиция разоблачила группу молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе из-за болезней сердца. Они брали от 5,8 до 7 тысяч долларов за свои услуги, теперь их судьбу будет решать суд.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Организация схемы

21-летний одессит решил зарабатывать на военнообязанных, стремившихся избежать службы. Он привлек двух знакомых 20 и 21 лет для помощи. Они искали клиентов и представлялись должностными лицами по военкоматам, хотя на самом деле не имели никакого отношения к ним.

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Поддельные документы и справки. Фото: Нацполиция

В ходе следственно-оперативных действий полиция задокументировала передачу фиктивной справки за 5 800 долларов. Злоумышленники также пытались организовать пересечение границы для мужчины и его знакомых за 70 тысяч долларов. Все трое участников группировки были задержаны, а деньги изъяты в качестве доказательств.

Что угрожает

На основании собранных доказательств молодых людей обвинили в организации незаконной переправки лиц через границу по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и организатору еще и по ч. 1 ст. 209 УК в отмывании преступных средств. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие преступные схемы в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили врачей, которые помогали призывникам уклониться от военной службы. Медики изготовляли мужчинам фиктивные справки о состоянии здоровья.

Кроме этого, в Одессе задержан 47-летний военнослужащий одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации. За деньги он предоставлял фейковые документы уклонистам.