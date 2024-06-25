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В Одесі військовий за гроші допомагав уникнути мобілізації — деталі схеми

25 червня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Військовий в Одесі за хабарі допомагав ухилянтам - подробиці
В Одесі затримали військовослужбовця. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. За різні суми він пропонував послуги з надання фейкових документів, аби чоловіки у подальшому могли не проходити службу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

Військовослужбовець за 900 доларів обіцяв допомогти "клієнтам" отримати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. А за 3000 гривень він надавав незаповнені повістки з гербовою печаткою та підписами посадових осіб. 

Військовий отримав гроші через посередника, який просив допомогти своєму другу. Взамін він передав документи для виключення з військового обліку та три порожні повістки. Їх ухилянт мав в подальшому самостійно заповнити та поставити необхідну дату нібито явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки(ТЦК та СП). Це мало стати підставою для ненадання реальної повістки призовнику.

Обшуки у фігуранта

Правоохоронці затримали військовослужбовця одразу після отримання останньої частини хабара. У нього вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон та частину раніше отриманих коштів і військово-облікові документи. 

Обшуки у фігуранта
Що вилучили у військового. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує ув'язнення на строк до восьми років. Наразі військовослужбовець перебуває під вартою та має право на внесення застави. 

Інші викриті схеми уникнення мобілізації на Одещині

Ми писали, що на Одещині накрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперуповноважений одного із районних управлінь поліції Одещини та декілька спільників за свої послуги вимагали від 5000 до 18 500 доларів з призовника.

Також ми повідомляли, що нна Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Одеса
хабар
гроші
Одеська область
військові
Новини Одеси
мобілізація
повістки
злочин
ухилянти
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