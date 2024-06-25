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В Одессе военный за деньги помогал избежать мобилизации — детали схемы

25 июня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Военный в Одессе за взятки помогал уклонистам - подробности
В Одессе задержан военнослужащий. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации. За разные суммы он предлагал услуги по предоставлению фейковых документов, чтобы мужчины в дальнейшем могли не проходить службу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Военнослужащий за 900 долларов обещал помочь "клиентам" получить непригодность к военной службе и исключение из военного учета. А за 3000 гривен он предоставлял незаполненные повестки с гербовой печатью и подписями должностных лиц.

Военный получил деньги через посредника, который просил помочь своему другу. Взамен он передал документы для исключения из военного учета и три пустых повестки. Их уклонист должен в дальнейшем самостоятельно заполнить и поставить необходимую дату якобы явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это должно стать основанием для непредоставления реальной повестки призывнику.

Обыски у фигуранта

Правоохранители задержали военнослужащего сразу после получения последней части взятки. У него изъяли деньги, банковские карты, мобильный телефон и часть ранее полученных средств и военно-учетные документы.

Обыски у фигуранта
Что изъяли у военного. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит заключение сроком до восьми лет. В настоящее время военнослужащий находится под стражей и имеет право на внесение залога.

Другие разоблаченные схемы избегания мобилизации в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области накрыли организаторов незаконной переправки мужчин за границу. Оперуполномоченный одного из районных управлений полиции Одесчины и несколько сообщников за свои услуги требовали от 5000 до 18500 долларов с призывника.

Также мы сообщали, что на Одесчине правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

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