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Списували призовників зі служби за гроші — в Одесі викрили медиків

5 липня 2024 12:06
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі викрили двох лікарів на допомозі ухилянтам, - ЗМІ
Лікар отримав хабар. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі правоохоронці затримали двох лікарів, які допомагали призовникам ухилитись від військової служби. Медики сприяли тому, аби чоловіків виключили з військового обліку. 

Про це повідомляє видання "Политика страны" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Деталі справи

За даними джерел у правоохоронних органах, лікарі налаштували схему, за якою госпіталізували ухилянтів, що отримували повістки до територіальних центрів комплектування. Після цього вони видавали їм довідки про непридатність до військової служби.

"Затримані завідувач 4-го відділення Одеської психіатричної лікарні №2 Олександр Устинський та його батько, лікар-ординатор Сергій Устинський", — пише видання. 

Під час обшуків у кабінетах затриманих правоохоронці вилучили 45 тисяч доларів, 1.5 тисячі євро та 452 тисячі гривень. Наразі відкрито кримінальну справу. За скоєне правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Випадки допомоги ухилянтам в Одесі

Ми писали, що в Одесі затримали 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. За гроші він надавав фейкові документи ухилянтам.

Також ми повідомляли, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Одеса хабар поліція ЗМІ Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація злочин лікарі військовозобов'язані психіатр ухилянти

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