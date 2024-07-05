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Списывали призывников со службы за деньги — в Одессе разоблачили медиков

5 июля 2024 12:06
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе разоблачили двух врачей в помощи уклонистам, - СМИ
Врач получил взятку. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе стражи порядка задержали двух врачей, которые помогали призывникам уклониться от военной службы. Медики способствовали тому, чтобы мужчин исключили из военного учета.

Об этом сообщает издание "Политика страны" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Детали дела

По данным источников в правоохранительных органах, врачи настроили схему, по которой госпитализировали уклонистов, получавших повестки в территориальные центры комплектования. После этого они выдавали им справки о непригодности к военной службе.

"Задержаны заведующий 4-м отделением Одесской психиатрической больницы №2 Александр Устинский и его отец, врач-ординатор Сергей Устинский" , — пишет издание.

Во время обысков в кабинетах задержанных правоохранители изъяли 45 тысяч долларов, 1.5 тысяч евро и 452 тысяч гривен. В настоящее время возбуждено уголовное дело. За совершенное правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Случаи помощи уклонистам в Одессе

Мы писали, что в Одессе задержан 47-летний военнослужащий одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации. За деньги он предоставлял фейковые документы уклонистам.

Также мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, которые организовали схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

Одесса взятка полиция СМИ Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация преступление врачи военнообязанные психиатр уклонисты

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