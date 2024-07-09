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Не все в порядке с головой — детали преступной схемы медиков в Одессе

9 июля 2024 14:37
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новые детали коррупционной схемы одесских медиков - данные полиции
В полиции сообщили подробности схемы медиков. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители сообщили подробности схемы, согласно которой 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Так, мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату. Теперь их будет ждать заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности схемы

Врачи "обнаруживали" у уклонистов психические заболевания и предоставляли "клиентам" справки о том, что те прошли стационарное лечение. За документ, подписанный врачом-ординатором, о том, что мужчина якобы уже две недели находится на стационарном лечении, "клиент" отдал 1 000 долларов.

Лекарство офорлировали справки за взятку
Первый транш взятки. Фото: Нацполиция

Остальную сумму должен был оплатить уже после того, как получил бы заключение с диагнозом. В общей сложности за всю процедуру из одного призывника родственники получали около 165 тысяч гривен. Но полицейские задержали в процессуальном порядке "гиппократов" при получении первой части взятки.

Что изъяли во время обысков

Следователи провели обыски в служебных кабинетах медиков и по месту их проживания. Итак, было изъято:

  • 1 000 долларов, которые дельцы получили за свои "услуги",
  • служебную документацию,
  • флешноситель,
  • мобильные телефоны,
  • черные записи.

Кроме того, правоохранители изъяли почти 49 тысяч долларов, 500 тысяч гривен, более 1 100 евро и несколько фунтов. Законность этих денег полицейские будут устанавливать в ходе следствия.

медики Одессы получали деньги за помощь ухилянтам
Деньги, которые изъяли у медиков. Фото: Нацполиция.

Какое наказание

Отцу и сыну сообщили о подозрении во взяточничестве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Суд отстранил мужчин от занимаемых должностей. В дальнейшем правоохранители будут устанавливать количество "пациентов", уже успевших воспользоваться противоправными услугами врачей.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области действовала группа молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. За справки о якобы имеющихся болезнях сердца они получали до 7 тысяч долларов от призывника.

Также мы писали, что в Одессе задержан 47-летний военнослужащий одной из воинских частей, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации. За деньги он предоставлял фейковые документы уклонистам.

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