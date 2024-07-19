Чиновник Одесчины брал взятки на бронирование от мобилизации

В Одесской области разоблачили чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования предлагал за 1000 долларов повлиять на должностных лиц Генерального штаба Минобороны и Минэкономики. За эти деньги он обещал обеспечить "бронирование" работников критически важных предприятий.

Задержали на взятке. Фото: Одесская областная прокуратура

Госслужащего задержали после передачи ему взятки в 1000 долларов. В настоящее время в суд направлены ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Что грозит

Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). За это преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Незаконный заработок по мобилизации

Мы писали, что в Одессе разоблачили врачей, которые "обнаруживали" у уклонистов психические заболевания и предоставляли им справки о стационарном лечении. За документ, подписанный врачом-ординатором, подельники требовали 1000 долларов. Теперь обоим грозит тюрьма.

Также мы писали, что в Одесской области действовала группа молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. За справки о якобы имеющихся болезнях сердца они получали до 7 тысяч долларов с призывника.