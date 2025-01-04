Росія атакувала резервуар з олією в Миколаївській області — зафіксовано забруднення ґрунтів і заток

Наслідки розливу олії у Миколаївській області. Фото: Telegram Міндовкілля України

Напередодні Нового року, 28 грудня 2024 року, російський безпілотник влучив в резервуар з олією у Миколаївській області, що спричинило забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману орієнтовно 1800 тоннами соняшникової олії. Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство довкілля України.

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"Зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см. Фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень. У деяких точках відбору проб вміст забруднюючих речовин по жирах та маслах становить 189,7 мг/дм³", — йдеться у повідомленні.

Наразі представники ДСНС вже здійснили бонування двох заток Бузького лиману. Це було зроблено для того, щоб не допустити подальшого поширення забруднення.

Крім того, проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води, а також ґрунту для лабораторних досліджень. Станом 3 січня зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману.

Також триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю. Орієнтовно сума збитків становить 45 млрд гривень.

"Посадові особи Миколаївської філії ДП АМПУ, органів ДСНС та Держекоінспекції продовжують роботи з ліквідації наслідків забруднення", — резюмували у Міндовкіллі.

Нагадаємо, що в день, коли росіяни атакували резервуар з олією, ворог також атакував дронами Інгульський район Миколаєва. Внаслідок цього сталося дві пожежі, зокрема, горів дах п'ятиповерхового житлового будинку.

Також ми писали, що вчора після тривалого простою запрацював залізничний вокзал у місті Вознесенськ Миколаївської області. Наразі він приймає лише вантажні поїзди, але незабаром запрацює і для пасажирів.