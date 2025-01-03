У Вознесенську відновив роботу залізничний вокзал

У Вознесенську знову працює вокзал. Фото: Вознесенська міськрада

Після тривалого простою залізничний вокзал міста Вознесенськ знову працює. Поки що працюють лише вантажні поїзди, але незабаром перевозитимуть і пасажирів.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Читайте також:

Що відомо

Зараз триває тестування залізничного мосту. Він був зруйнований під час боїв у березні 2022 року й відтоді не працював. Тому наразі здійснюються лише вантажні перевезення.

"До 15 січня спеціалісти працюватимуть над встановленням графіків руху транспорту, що забезпечить зручність користування залізничною дорогою", — розповіли у міськраді.

Про початок пасажирських перевезень обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитували у мера Миколаєва Олександра Сєнкевича про плани відновлення міста. Також ми повідомляли, що на Миколаївщині створять ще один індустріальний парк.