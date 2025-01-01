Новий індустріальний парк на Миколаївщині, що відомо

На Миколаївщині створять індустріальний парк. Фото: ілюстративне/gmk

Вже цього року у Миколаївській області відкриють новий індустріальний парк. Очікується, що у ньому працюватимуть понад пів сотні промислових виробництв.

Про це повідомляє видання "Новини-N".

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Що відомо

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у 2025 році планується створення індустріального парку на загальній площі до 150 га. За попередніми оцінками, у ньому працюватимуть 60 підприємств.

"Всі інвестори готові, чекають тільки на одне — щоби завершилася війна. Сподіваємось, що перші підприємства відкриються вже у 2025 році", — зазначив керівник області.

Зазначимо, що наразі у Миколаївській області зареєстровані два індустріальних парки — "Техно Парк Вознесенськ" та SUNART.

Що таке індустріальний парк

Індустріальні парки — це спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підприємств.

В Україні розвиток індустріальних парків почали у 2012 році, а у травні 2022 року Верховна Рада надала їм податкові та митні пільги. Зокрема, резидентів парків звільнили від ПДВ і мита при імпорті нового обладнання і від податку на прибуток на десять років. Наразі в Україні зареєстровані 86 індустріальних парків.

Нагадаємо, індустріальний парк "Болград Індастрі" створили біля села Табаки на Одещині. Він займе 46,5 га й спеціалізуватиметься на харчовій промисловості та альтернативній енергетиці.

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