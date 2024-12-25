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На Одещині буде новий індустріальний парк — де саме

25 грудня 2024 09:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині створюють новий індустріальний парк
Індустріальний парк. Фото: ілюстративне/ШоТам
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Біля селя Табаки Болградського району з'явиться індустріальний парк "Болград Індастрі". Він займе 46,5 га й спеціалізуватиметься на харчовій промисловості та альтернативній енергетиці. 

Таке рішення ухвалила сесія Болградської міської ради.

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Що відомо

Передбачається, що "Болград Індастрі" буде універсальним промисловим формуванням. У ньому розмістяться підприємства харчової та легкої промисловості, переробки сільгосппродукції, овочів і фруктів, виробництва напоїв та олії, водню, а також альтернативної енергетики. 

Зараз на визначеній ділянці немає жодних будівель чи споруд. Почати реалізацію проєкту мають у 2026 році. Ініціатори шукають інвесторів. У тому, що вони знайдуться, творці парку не сумніваються, адже територія знаходиться на кордоні двох держав (Молдови та Румунії), одна з яких є членом ЄС. Крім того, через заплавні водойми українського Подунав'я ділянка має вихід до моря.

Що таке індустріальний парк

Індустріальні парки — це спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підприємств. 

В Україні розвиток індустріальних парків почали у 2012 році, а у травні 2022 року Верховна Рада надала їм податкові та митні пільги. Зокрема, резидентів парків звільнили від ПДВ і мита при імпорті нового обладнання і від податку на прибуток на десять років. Наразі в Україні зареєстровані 86 індустріальних парків, серед яких iPark в Одеському районі, "Подільськ" в однойменному місті та "ЕКОПОРТ" у Нових Білярах.

Нагадаємо, два нових індустріальних парки хочуть створити в Одесі. Один з них розташується біля порту, інший — на Пересипу. Також на півдні Одеської області планується створення індустріального парку "Дунайська воднева долина". Йдеться про виробництво так званого "зеленого", тобто екологічно чистого водню.

промисловість Одеська область Одеська ОДА економіка виробництво

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