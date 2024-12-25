В Одесской области создают новый индустриальный парк

Индустриальный парк. Фото: иллюстративное/ШоТам

У селя Табаки Болградского района появится индустриальный парк "Болград Индастри". Он займет 46,5 га и будет специализироваться на пищевой промышленности и альтернативной энергетике.

Такое решение приняла сессия Болградского городского совета.

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Что известно

Предполагается, что "Болград Индастри" будет универсальным промышленным формированием. В нем разместятся предприятия пищевой и легкой промышленности, переработки сельхозпродукции, овощей и фруктов, производства напитков и растительных масел, водорода, а также альтернативной энергетики.

Сейчас на определенном участке нет зданий или сооружений. Начать реализацию проекта должны в 2026 году. Инициаторы ищут инвесторов. В том, что они найдутся, создатели парка не сомневаются, ведь территория находится на границе двух государств (Молдова и Румыния), одно из которых является членом ЕС. Кроме того, из-за пойменных водоемов украинского Подунавья участок имеет выход к морю.

Что такое индустриальный парк

Индустриальные парки — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

В Украине развитие индустриальных парков началось в 2012 году, а в мае 2022 года Верховная Рада предоставила им налоговые и таможенные льготы. В частности, резиденты парков освобождены от НДС и пошлины при импорте нового оборудования и от налога на прибыль на десять лет. В Украине зарегистрировано 86 индустриальных парков, среди которых iPark в Одесском районе, "Подольск" в одноименном городе и "ЭКОПОРТ" в Новых Бялярах.

Напомним, два новых индустриальных парка хотят создать в Одессе. Один из них расположится возле порта, другой — на Пересыпи. Также на юге Одесской области планируется создание индустриального парка "Дунайская водородная долина". Речь идет о производстве так называемого "зеленого", то есть экологически чистого водорода.