Новый индустриальный парк в Николаевской области, что известно

В Николаевской области создадут индустриальный парк. Фото: иллюстративное/gmk

Уже в этом году в Николаевской области откроют новый индустриальный парк. Ожидается, что в нем будут работать более полусотни промышленных производств.

Об этом сообщает издание "Новости-N".

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Что известно

По словам начальника Николаевской ОВ Виталия Кима, в 2025 году планируется создание индустриального парка на общей площади до 150 га. По предварительным оценкам, в нем будут работать 60 предприятий.

"Все инвесторы готовы, ждут только одного — чтобы завершилась война. Надеемся, что первые предприятия откроются уже в 2025 году", — отметил руководитель области.

Отметим, что в Николаевской области зарегистрированы два индустриальных парка — "Техно Парк Вознесенск" и SUNART.

Что такое индустриальный парк

Индустриальные парки — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

В Украине развитие индустриальных парков начали в 2012 году, а в мае 2022 года Верховная Рада предоставила им налоговые и таможенные льготы. В частности, резидентов парков освободили от НДС и пошлины при импорте нового оборудования и от налога на прибыль на десять лет. Сейчас в Украине зарегистрированы 86 индустриальных парков.

Напомним, индустриальный парк "Болград Индастри" создали у села Табаки в Одесской области. Он займет 46,5 га и будет специализироваться на пищевой промышленности и альтернативной энергетике.

Также мы сообщали, что в Одесской области будет производиться так называемый "зеленый", то есть экологически чистый водород.