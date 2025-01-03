В Вознесенске возобновил работу железнодорожный вокзал

Впервые с начала войны — на Николаевщине заработал вокзал
После длительного простоя железнодорожный вокзал города Вознесенск снова работает. Пока работают только грузовые поезда, но вскоре будут перевозить и пассажиров.
Об этом сообщили в Вознесенском городском совете.
Что известно
Сейчас продолжается тестирование железнодорожного моста. Он был разрушен во время боев в марте 2022 года и с тех пор не работал. Поэтому сейчас осуществляются только грузовые перевозки.
"До 15 января специалисты будут работать над установлением графиков движения транспорта, что обеспечит удобство пользования железнодорожной дорогой", — рассказали в горсовете.
О начале пассажирских перевозок обещают сообщить дополнительно.
Напомним, Новини.LIVE расспрашивали у мэра Николаева Александра Сенкевича о планах восстановления города. Также мы сообщали, что на Николаевщине создадут еще один индустриальный парк.
.
Читайте Новини.LIVE!