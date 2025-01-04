Россия атаковала резервуар с маслом в Николаевской области — зафиксировано загрязнение земель и заливов

Последствия разлива масла в Николаевской области. Фото: Telegram Министерства окружающей среды Украины

Накануне Нового года, 28 декабря 2024 года, российский беспилотник попал в резервуар с растительным маслом в Николаевской области, что повлекло загрязнение земель и акватории заливов Бугского лимана ориентировочно 1800 тоннами подсолнечного масла. Работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются.

Об этом в Telegram сообщает Министерство окружающей среды Украины.

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"Зафиксировано пятно масла на площади 1000 кв. м слоем около 1 см. 2 января площадь загрязнения выросла до 9000 кв. м, а толщина слоя на некоторых участках достигла 10 см. Специалисты Госэкоинспекции провели отбор 13 проб воды и почвы для лабораторных исследований. В некоторых точках отбора проб содержание загрязняющих веществ по жирам и маслам составляет 189,7 мг/дм³", — говорится в сообщении.

В настоящее время представители ГСЧС уже осуществили бонитировку двух заливов Бугского лимана. Это было сделано для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения.

Кроме того, проводятся работы по сбору масла, отбору проб воды, а также земли для лабораторных исследований. По состоянию на 3 января собрано около 45 тонн растительного масла из двух заливов Бугского лимана.

Также продолжается сбор и обработка материалов для расчета нанесенного ущерба окружающей среде. Ориентировочно сумма ущерба составляет 45 млрд гривен.

"Должностные лица Николаевского филиала ГП АМПУ, органов ГСЧС и Госэкоинспекции продолжают работы по ликвидации последствий загрязнения", — резюмировали в Министерстве окружающей среды Украины.

Напомним, что в день, когда россияне атаковали резервуар с маслом, враг также атаковал дронами Ингульский район Николаева. В результате произошло два пожара, в частности горела крыша пятиэтажного жилого дома.

Также мы писали, что вчера после длительного простоя заработал железнодорожный вокзал в городе Вознесенск Николаевской области. Сейчас он принимает только грузовые поезда, но вскоре заработает и для пассажиров.