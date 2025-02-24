Розмінування одеського узбережжя — деталі

Замінований пляж. Фото ілюстративне: Укрінформ

Щоб остаточно розмінувати Чорне море, необхідні ще десятки років. Крім того, в акваторії продовжують знаходити міни часів Другої світової війни.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Розмінування акваторії

План операції з розмінування одеського узбережжя розрахований на кілька років. Проте місця, де ходитимуть цивільні судна, можливо зробити безпечними протягом року.

"В активній своїй фазі це до року. П'ять-дев'ять місяців — це розмінування якірних стоянок, фарватерів, тобто місць, де є найбільша активність суден цивільних. А від цього вже розмінування акваторії — від трьох до п'яти років", — каже Дмитро Плетенчук.

Міни часів Другої світової

Як повідомляють у Військово-морських силах, наприкінці 2024 року біля узбережжя Одещини виявили шість морських мін часів Другої світової війни. Крім того, екологи ще не підрахували збитки від замінування Чорного моря, які можуть бути значними.

"Навіть російські екологи деякі про це кажуть вголос, що доволі дивно, оскільки їхній інформаційний простір зачищено. І хотілося б якоїсь більш жвавої реакції світової спільности", — відмітив спікер ВМС України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про загрозу від ракетоносіїв у Чорному морі.