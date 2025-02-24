Разминирование одесского побережья — детали

Заминированный пляж. Фото иллюстративное: Укринформ

Чтобы окончательно разминировать Черное море, необходимы еще десятки лет. Кроме того, в акватории продолжают находить мины времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Разминирование акватории

План операции по разминированию одесского побережья рассчитан на несколько лет. Однако места, где будут ходить гражданские суда, возможно сделать безопасными в течение года.

"В активной своей фазе это до года. Пять-девять месяцев — это разминирование якорных стоянок, фарватеров, то есть мест, где есть наибольшая активность судов гражданских. А от этого уже разминирование акватории — от трех до пяти лет", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Мины времен Второй мировой

Как сообщают в военно-морских силах, в конце 2024 года у побережья Одесской области обнаружили шесть морских мин времен Второй мировой войны. Кроме того, экологи еще не подсчитали убытки от заминирования Черного моря, которые могут быть значительными.

"Даже российские экологи некоторые об этом говорят вслух, что довольно странно, поскольку их информационное пространство зачищено. И хотелось бы какой-то более живой реакции мирового сообщества", — отметил спикер ВМС Украины.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также об угрозе от ракетоносителей в Черном море.