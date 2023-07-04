Розпочато масштабний демонтаж незаконних споруд в Одесі

Демонтаж юніпаркерів. Фото: Департамент міського господарства

В Одесі виконано демонтаж 105 незаконно встановлених юніпаркерів та іншого спеціального обладнання. Ці конструкції негативно впливали на стан вулично-дорожньої мережі та обмежували рух пішоходів та транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Командою фахівців КП "Міські дороги" виконані роботи згідно з розпорядженнями Київської, Приморської та Малиновської районних адміністрацій Одеської міської ради. Цей крок спрямований на поліпшення експлуатаційних характеристик доріг та забезпечення безперешкодного руху мешканців та транспорту.

Роботи з демонтажу проводилися за адресами:

вул. Пастера, 17,

вул. Тираспольська, 4,

вул. Князівська, 23, 34,

вул. Довженка, 3,

пр-т Шевченка, 10/1,

вул. Базарна, 33,

вул. Семінарська, 9,

Французький б-р, 75/87,

Маршала Малиновського, 1/1,

вул. Ак. Філатова, 76, 78,

вул. Космонавтів, 4-6,

вул. Ак. Вільямса, 23,

вул. Ак. Корольова, 55,

вул. 17-а Лінія,

6-а ст. Люстдорфської дороги,

вул. Левітана,

вул. Костанді,

вул. Б. Літвака, 21,

вул. Кузнечна, 6-8,

вул. Троїцька, 3,

вул. Преображенська, 71.

Нагадаємо, нещодавно було завершено оновлення дорожньої розмітки на вулиці Леонтовича, на відрізку від Успенської до Великої Арнаутської. Наразі там з’явилася зона для паркування авто.