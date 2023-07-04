Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розпочато масштабний демонтаж незаконних споруд в Одесі arrow

Розпочато масштабний демонтаж незаконних споруд в Одесі

4 липня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розпочато масштабний демонтаж незаконних споруд в Одесі
Демонтаж юніпаркерів. Фото: Департамент міського господарства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі виконано демонтаж 105 незаконно встановлених юніпаркерів та іншого спеціального обладнання. Ці конструкції негативно впливали на стан вулично-дорожньої мережі та обмежували рух пішоходів та транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Командою фахівців КП "Міські дороги" виконані роботи згідно з розпорядженнями Київської, Приморської та Малиновської районних адміністрацій Одеської міської ради. Цей крок спрямований на поліпшення експлуатаційних характеристик доріг та забезпечення безперешкодного руху мешканців та транспорту.

Роботи з демонтажу проводилися за адресами: 

  • вул. Пастера, 17, 
  • вул. Тираспольська, 4, 
  • вул. Князівська, 23, 34, 
  • вул. Довженка, 3, 
  • пр-т Шевченка, 10/1, 
  • вул. Базарна, 33, 
  • вул. Семінарська, 9, 
  • Французький б-р, 75/87, 
  • Маршала Малиновського, 1/1, 
  • вул. Ак. Філатова, 76, 78, 
  • вул. Космонавтів, 4-6, 
  • вул. Ак. Вільямса, 23, 
  • вул. Ак. Корольова, 55, 
  • вул. 17-а Лінія, 
  • 6-а ст. Люстдорфської дороги, 
  • вул. Левітана, 
  • вул. Костанді, 
  • вул. Б. Літвака, 21, 
  • вул. Кузнечна, 6-8, 
  • вул. Троїцька, 3, 
  • вул. Преображенська, 71.

Нагадаємо, нещодавно було завершено оновлення дорожньої розмітки на вулиці Леонтовича, на відрізку від Успенської до Великої Арнаутської. Наразі там з’явилася зона для паркування авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз