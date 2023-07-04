Розпочато масштабний демонтаж незаконних споруд в Одесі
В Одесі виконано демонтаж 105 незаконно встановлених юніпаркерів та іншого спеціального обладнання. Ці конструкції негативно впливали на стан вулично-дорожньої мережі та обмежували рух пішоходів та транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Командою фахівців КП "Міські дороги" виконані роботи згідно з розпорядженнями Київської, Приморської та Малиновської районних адміністрацій Одеської міської ради. Цей крок спрямований на поліпшення експлуатаційних характеристик доріг та забезпечення безперешкодного руху мешканців та транспорту.
Роботи з демонтажу проводилися за адресами:
- вул. Пастера, 17,
- вул. Тираспольська, 4,
- вул. Князівська, 23, 34,
- вул. Довженка, 3,
- пр-т Шевченка, 10/1,
- вул. Базарна, 33,
- вул. Семінарська, 9,
- Французький б-р, 75/87,
- Маршала Малиновського, 1/1,
- вул. Ак. Філатова, 76, 78,
- вул. Космонавтів, 4-6,
- вул. Ак. Вільямса, 23,
- вул. Ак. Корольова, 55,
- вул. 17-а Лінія,
- 6-а ст. Люстдорфської дороги,
- вул. Левітана,
- вул. Костанді,
- вул. Б. Літвака, 21,
- вул. Кузнечна, 6-8,
- вул. Троїцька, 3,
- вул. Преображенська, 71.
Нагадаємо, нещодавно було завершено оновлення дорожньої розмітки на вулиці Леонтовича, на відрізку від Успенської до Великої Арнаутської. Наразі там з’явилася зона для паркування авто.