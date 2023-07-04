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Начат масштабный демонтаж незаконных сооружений в Одессе

4 июля 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Начат масштабный демонтаж незаконных сооружений в Одессе
Демонтаж юнипаркеров. Фото: Департамент городского хозяйства.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе выполнен демонтаж 105 незаконно установленных юнипаркеров и другого специального оборудования. Эти конструкции оказывали негативное влияние на состояние улично-дорожной сети и ограничивали движение пешеходов и транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Командой специалистов КП "Городские дороги" выполнены работы согласно распоряжениям Киевского, Приморского и Малиновского районных администраций Одесского городского совета. Этот шаг направлен на улучшение эксплуатационных характеристик дорог и обеспечение беспрепятственного движения жителей и транспорта.

Работы по демонтажу проводились по адресам:

  • ул. Пастера, 17,
  • ул. Тираспольская, 4,
  • ул. Княжеская, 23, 34,
  • ул. Довженко, 3,
  • пр-т Шевченко, 10/1,
  • ул. Базарно, 33,
  • ул. Семинарская, 9,
  • Французский б-р, 75/87,
  • Маршала Малиновского, 1/1,
  • ул. Ак. Филатова, 76, 78,
  • ул. Космонавтов, 4-6,
  • ул. Ак. Уильямса, 23,
  • ул. Ак. Королева, 55,
  • ул. 17-я Линия,
  • 6-я ст. Люстдорфской дороги,
  • ул. Левитана,
  • ул. Константи,
  • ул. Б. Литвака, 21,
  • ул. Кузнечно, 6-8,
  • ул. Троицкая, 3,
  • ул. Преображенская, 71

Напомним, недавно было завершено обновление дорожной разметки по улице Леонтовича, на отрезке от Успенской до Большой Арнаутской. Там появилась зона для парковки авто.

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