Начат масштабный демонтаж незаконных сооружений в Одессе
В Одессе выполнен демонтаж 105 незаконно установленных юнипаркеров и другого специального оборудования. Эти конструкции оказывали негативное влияние на состояние улично-дорожной сети и ограничивали движение пешеходов и транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Командой специалистов КП "Городские дороги" выполнены работы согласно распоряжениям Киевского, Приморского и Малиновского районных администраций Одесского городского совета. Этот шаг направлен на улучшение эксплуатационных характеристик дорог и обеспечение беспрепятственного движения жителей и транспорта.
Работы по демонтажу проводились по адресам:
- ул. Пастера, 17,
- ул. Тираспольская, 4,
- ул. Княжеская, 23, 34,
- ул. Довженко, 3,
- пр-т Шевченко, 10/1,
- ул. Базарно, 33,
- ул. Семинарская, 9,
- Французский б-р, 75/87,
- Маршала Малиновского, 1/1,
- ул. Ак. Филатова, 76, 78,
- ул. Космонавтов, 4-6,
- ул. Ак. Уильямса, 23,
- ул. Ак. Королева, 55,
- ул. 17-я Линия,
- 6-я ст. Люстдорфской дороги,
- ул. Левитана,
- ул. Константи,
- ул. Б. Литвака, 21,
- ул. Кузнечно, 6-8,
- ул. Троицкая, 3,
- ул. Преображенская, 71
Напомним, недавно было завершено обновление дорожной разметки по улице Леонтовича, на отрезке от Успенской до Большой Арнаутской. Там появилась зона для парковки авто.