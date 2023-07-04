Начат масштабный демонтаж незаконных сооружений в Одессе

Демонтаж юнипаркеров. Фото: Департамент городского хозяйства.

В Одессе выполнен демонтаж 105 незаконно установленных юнипаркеров и другого специального оборудования. Эти конструкции оказывали негативное влияние на состояние улично-дорожной сети и ограничивали движение пешеходов и транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Командой специалистов КП "Городские дороги" выполнены работы согласно распоряжениям Киевского, Приморского и Малиновского районных администраций Одесского городского совета. Этот шаг направлен на улучшение эксплуатационных характеристик дорог и обеспечение беспрепятственного движения жителей и транспорта.

Работы по демонтажу проводились по адресам:

ул. Пастера, 17,

ул. Тираспольская, 4,

ул. Княжеская, 23, 34,

ул. Довженко, 3,

пр-т Шевченко, 10/1,

ул. Базарно, 33,

ул. Семинарская, 9,

Французский б-р, 75/87,

Маршала Малиновского, 1/1,

ул. Ак. Филатова, 76, 78,

ул. Космонавтов, 4-6,

ул. Ак. Уильямса, 23,

ул. Ак. Королева, 55,

ул. 17-я Линия,

6-я ст. Люстдорфской дороги,

ул. Левитана,

ул. Константи,

ул. Б. Литвака, 21,

ул. Кузнечно, 6-8,

ул. Троицкая, 3,

ул. Преображенская, 71

Напомним, недавно было завершено обновление дорожной разметки по улице Леонтовича, на отрезке от Успенской до Большой Арнаутской. Там появилась зона для парковки авто.