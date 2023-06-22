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В центрі Одеси змінили правила паркування

22 червня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центрі Одеси змінили правила паркування
Оновлена дорожня розмітка. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно було завершено оновлення дорожньої розмітки на вулиці Леонтовича, на відрізку від Успенської до Великої Арнаутської. Наразі там з’явилася зона для паркування авто.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Раніше на ділянці від вул. Успенської до вул. Базарної паркування було заборонено з обох боків, але автомобілісти іноді залишали свої транспортні засоби, тим самим для руху залишалася лише одна смуга. Наразі паркування автотранспорту дозволено лише з одного боку, тим самим для автомобілістів є місце для паркування, при цьому є повноцінний рух двома смугами", — йдеться в повідомленні.

Зона для паркування авто. Фото: Одеська міська рада
Зона для паркування авто. Фото: Одеська міська рада

Крім того, було зміщено осьову лінію таким чином, що автомобілі, рухаючись лівою смугою, уникатимуть наїзду на трамвайні рейки, а при русі правою смугою трамвайні рейки залишатимуться між осями транспортних засобів. Такі заходи сприятимуть поліпшенню безпеки та комфорту учасників дорожнього руху.

Цікаво водіям

Сьогодні, 22 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

В Одесі, на вулиці Троїцькій між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

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