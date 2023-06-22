В центре Одессы изменили правила парковки

Обновлена дорожная разметка. Фото: Одесский городской совет

Недавно было завершено обновление дорожной разметки по улице Леонтовича, в отрезке от Успенской до Большой Арнаутской. Там появилась зона для парковки авто.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Раньше на участке от ул. Успенской до ул. Базарной парковка была запрещена с обеих сторон, но автомобилисты иногда оставляли свои транспортные средства, тем самым для движения оставалась лишь одна полоса. В настоящее время парковка автотранспорта разрешена только с одной стороны, тем самым для автомобилистов есть место для парковки, при этом полноценное движение двумя полосами", — говорится в сообщении.

Зона для парковки авто. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, была смещена осевая линия таким образом, что автомобили, двигаясь по левой полосе, будут избегать наезда на трамвайные рельсы, а при движении по правой полосе, трамвайные рельсы будут оставаться между осями транспортных средств. Такие меры поспособствуют улучшению безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Интересно водителям

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