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В центре Одессы изменили правила парковки

22 июня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центре Одессы изменили правила парковки
Обновлена дорожная разметка. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавно было завершено обновление дорожной разметки по улице Леонтовича, в отрезке от Успенской до Большой Арнаутской. Там появилась зона для парковки авто.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Раньше на участке от ул. Успенской до ул. Базарной парковка была запрещена с обеих сторон, но автомобилисты иногда оставляли свои транспортные средства, тем самым для движения оставалась лишь одна полоса. В настоящее время парковка автотранспорта разрешена только с одной стороны, тем самым для автомобилистов есть место для парковки, при этом полноценное движение двумя полосами", — говорится в сообщении.

Зона для парковки авто. Фото: Одесский городской совет
Зона для парковки авто. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, была смещена осевая линия таким образом, что автомобили, двигаясь по левой полосе, будут избегать наезда на трамвайные рельсы, а при движении по правой полосе, трамвайные рельсы будут оставаться между осями транспортных средств. Такие меры поспособствуют улучшению безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Интересно водителям

Сегодня, 22 июня, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

В Одессе, на Троицкой улице между Ришельевской и Пушкинской, провели обновление дорожной разметки. Кроме того, там продолжена велосмуга.

Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

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