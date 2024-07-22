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Розвідка НАТО помічена над Чорним морем — Poseidon патрулює акваторію

22 липня 2024 16:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак НАТО Poseidon над Чорним морем сьогодні, 22 липня: деталі місії
Літак НАТО патрулює над акваторією Чорного моря зараз, 22 липня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Над акваторією Чорного моря зараз, 22 липня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.  

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. 

Розвідка НАТО помічена над Чорним морем — Poseidon патрулює акваторію - фото 2
Маршрут літака сьогодні, 22 липня. Фото: скриншот

Більше про ситуацію в Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 22 липня, з акваторії Азовського моря окупанти завели бойовий корабель у пункт базування. В Чорному морі сьогодні також не фіксується присутності ворога.

Однак з огляду на те, що окупанти не виводять вже понад два тижні ракетоносії у Чорне море, військові не виключають можливість ракетних ударів з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни  також можуть атакувати ракетами південні території України.

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