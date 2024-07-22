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Разведка НАТО замечена над Черным морем — Poseidon патрулирует акваторию

22 июля 2024 16:17
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет НАТО Посеидон над Черным морем сегодня, 22 июля: детали миссии
Самолет НАТО патрулирует над акваторией Черного моря сейчас, 22 июля. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Над акваторией Черного моря сейчас, 22 июля, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеских объектах.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Разведка НАТО замечена над Черным морем — Poseidon патрулирует акваторию - фото 2
Маршрут самолета сегодня, 22 июля. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 22 июля, из акватории Азовского моря оккупанты завели боевой корабль в пункт базирования. В Черном море сегодня тоже не фиксируется присутствие врага.

Однако, учитывая, что оккупанты не выводят уже более двух недель ракетоносители в Черное море, военные не исключают возможность ракетных ударов из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать ракетами южные территории Украины.

Одесса разведка НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

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