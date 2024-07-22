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Маневри ворожих кораблів — яка загроза для Одещини з моря сьогодні ​

22 липня 2024 10:45
Верзілова Єлизавета - редактор
Рух ворожих кораблів станом на сьогодні, 22 липня: ВМС
Корабель на чергуванні у морію Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на понеділок, 22 липня, російський флот продовжує маневрувати в морях. З акваторії Азовського моря окупанти завели бойовий корабель у пункт базування. В Чорному морі сьогодні також не фіксується присутності ворога, але слід зазначили, що росіяни можуть запускати "Калібр" з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — ворожі кораблі відсутні.
  • Азовське море — там перебувають два російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
  • Середземне море — один ракетоносій з можливим залпом до 8 ракет "Калібр".
Маневри ворожих кораблів — яка загроза для Одещини з моря сьогодні ​ - фото 1
Рух флоту росіян станом на 22 липня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.  

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак із часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

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