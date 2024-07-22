Движение вражеских кораблей на сегодня, 22 июля: ВМС

Маневры вражеских кораблей — какая угроза для Одесчины с моря сегодня
По состоянию на понедельник, 22 июля, российский флот продолжает маневрировать в морях. Из акватории Азовского моря оккупанты завели боевой корабль в пункт базирования. В Черном море сегодня также не фиксируется присутствие врага, но следует отметить, что россияне могут запускать "Калибр" из военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — вражеские корабли отсутствуют.
- Азовское море — там находятся два российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
- Средиземное море –— один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
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Напомним, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.
Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.
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