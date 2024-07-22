Движение вражеских кораблей на сегодня, 22 июля: ВМС

Корабль на дежурстве в море Иллюстративное фото: росСМИ

По состоянию на понедельник, 22 июля, российский флот продолжает маневрировать в морях. Из акватории Азовского моря оккупанты завели боевой корабль в пункт базирования. В Черном море сегодня также не фиксируется присутствие врага, но следует отметить, что россияне могут запускать "Калибр" из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

Черное море — вражеские корабли отсутствуют.

Азовское море — там находятся два российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Средиземное море –— один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".

Движение флота россиян по состоянию на 22 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

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Напомним, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.