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Маневры вражеских кораблей — какая угроза для Одесчины с моря сегодня

22 июля 2024 10:45
Верзилова Єлизавета - редактор
Движение вражеских кораблей на сегодня, 22 июля: ВМС
Корабль на дежурстве в море Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

По состоянию на понедельник, 22 июля, российский флот продолжает маневрировать в морях. Из акватории Азовского моря оккупанты завели боевой корабль в пункт базирования. В Черном море сегодня также не фиксируется присутствие врага, но следует отметить, что россияне могут запускать "Калибр" из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — вражеские корабли отсутствуют.
  • Азовское море — там находятся два российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
  • Средиземное море –— один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".
Маневры вражеских кораблей — какая угроза для Одесчины с моря сегодня - фото 1
Движение флота россиян по состоянию на 22 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Больше о флоте оккупантов

Напомним, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

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