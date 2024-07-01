Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на місію сьогодні, 1 липня: деталі

Розвідувальник НАТО із дозаправником вийшов на патрулювання сьогодні, 1 липня. Ілюстративне фото: Defense Express

​У південних кордонів Одеської області зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Сьогодні, 1 липня, разом з ним патрулює дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Авіація НАТО контролює ситуацію близько Одещини та Молдови, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. З авіабази, яка розташована в Познані. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

Маршрут Boeing KC-135R Stratotanker. Фото: скриншот

Більше про загрозу від окупантів

Ми писали, що станом 1 липня, російські загарбники продовжують тримати на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях.

Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.