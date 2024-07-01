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Розвідувальник Poseidon з дозаправником — у кордонів Одещини знов патрулюють літаки НАТО

1 липня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на місію сьогодні, 1 липня: деталі
Розвідувальник НАТО із дозаправником вийшов на патрулювання сьогодні, 1 липня. Ілюстративне фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

​У південних кордонів Одеської області зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Сьогодні, 1 липня, разом з ним  патрулює дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Авіація НАТО контролює ситуацію близько Одещини та Молдови, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. 

Boeing P-8A Poseidon
Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. З авіабази, яка розташована в Познані. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

Boeing KC-135R Stratotanker
Маршрут Boeing KC-135R Stratotanker. Фото: скриншот

Більше про загрозу від окупантів

Ми писали, що станом 1 липня, російські загарбники продовжують тримати на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях.

Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.

Одеса розвідка Молдова НАТО Одеська область Новини Одеси Румунія авіація

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