Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на місію сьогодні, 1 липня: деталі

Розвідувальник Poseidon з дозаправником — у кордонів Одещини знов патрулюють літаки НАТО
У південних кордонів Одеської області зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Сьогодні, 1 липня, разом з ним патрулює дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Авіація НАТО контролює ситуацію близько Одещини та Молдови, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Що відомо про авіацію
Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.
Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. З авіабази, яка розташована в Познані. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.
Більше про загрозу від окупантів
Ми писали, що станом 1 липня, російські загарбники продовжують тримати на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях.
Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.
Читайте Новини.LIVE!