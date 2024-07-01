Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на миссию сегодня, 1 июля: детали

Разведчик НАТО с дозаправщиком вышел на патрулирование сегодня, 1 июля. Иллюстративное фото: Defense Express

У южных границ Одесской области зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Сегодня, 1 июля, вместе с ним патрулирует дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Авиация НАТО контролирует ситуацию в Одесской области и Молдове, пребывая в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker прибыл в Черное море из соседней Польши. С авиабазы, расположенной в Познани. Сам KC-135 сконструирован на базе лайнера Boeing 707. Stratotanker имеет максимальную взлетную массу 146 тонн при собственной пустой массе 44,6. Он способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км. Кроме США, заправщики KC-135 находятся на вооружении Франции, Турции, Сингапура и Чили.

Маршрут Boeing KC-135R Stratotanker. Фото: скриншот

Больше об угрозе от оккупантов

Мы писали, что по состоянию на 1 июля российские захватчики продолжают держать на дежурстве в Черном море ракетоноситель. Кроме того, корабли оккупантов наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях.

Также мы писали, что Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.