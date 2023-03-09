Розвиток Одеської області: проєкт USAID "ГОВЕРЛА" відновлюватиме регіон

Марченко зустрівся з головою проєкту

Голова Одеської ОВА зустрівся з керівником проєкту USAID "ГОВЕРЛА" Габріелем Абрагамом. Марченко висловив вдячність за допомогу, яку проєкт надає регіону. Важливо відзначити, що "ГОВЕРЛА" була заснована у мирний час з метою підтримки процесу децентралізації.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Цілі проєкту

Габріель Абрагам виділив три основні цілі проєкт USAID "ГОВЕРЛА", а саме: підтримка правової реформи, зміцнення місцевого самоврядування та залучення громадян. Проєкт реалізується як на національному, так і на регіональному рівнях і має понад 50 партнерів.

"На 2023 рік нами заплановано розробку та реалізацію проєктів в рамках стратегії реконструкції та відновлення, а також розширення мережі офісів проєкту "ГОВЕРЛА" на території України, зокрема, й відкриття Одеського регіонального офісу", — зауважив пан Абрагам.

Надана допомога

Десять громад Одеської області вже беруть участь у плані відновлення за проєкт USAID "ГОВЕРЛА", але інші фінансово слабші громади також готові долучитися.

У 2022 році проєкт забезпечив Одеську область комп’ютерним обладнанням, генераторами, обладнанням для благоустрою, захисним спорядженням для рятувальників, наборами рятувального гідравлічного інструменту, екскаваторами.

Габріель Абрагам підкреслив, що стратегічне планування є надзвичайно важливим у реалізації проєктів, тому USAID надасть грант для розвитку регіону та навчання фахівців у цій сфері. Сторони домовилися про активну співпрацю та визначили перелік потреб, які проєкт USAID "ГОВЕРЛА" зможе задовольнити для громад Одеської області.

Нагадаємо, ЗСУ найближчим часом отримають необхідну техніку, боєприпаси та обладнання. Литва продовжить надавати всю необхідну допомогу українцям для якнайшвидшої перемоги на війні.