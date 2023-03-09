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Развитие Одесской области: проект USAID "ГОВЕРЛА" будет восстанавливать регион

9 марта 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Марченко встретился с главой проекта
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Глава Одесской ОВА встретился с руководителем проекта USAID "ГОВЕРЛА" Габриэлем Абрагамом. Марченко выразил благодарность за помощь, которую проект оказывает региону. Важно отметить, что "ГОВЕРЛА" была основана в мирное время с целью поддержания процесса децентрализации.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Цели проекта

Габриель Авраам выделил три основных цели проекта USAID "ГОВЕРЛА", а именно: поддержка правовой реформы, укрепление местного самоуправления и привлечение граждан. Проект реализуется как на национальном, так и региональном уровнях и имеет более 50 партнеров.

"На 2023 год нами запланирована разработка и реализация проектов в рамках стратегии реконструкции и восстановления, а также расширение сети офисов проекта "ГОВЕРЛА" на территории Украины, в частности, и открытие Одесского регионального офиса", — отметил Габриель Абрагам.

Оказанная помощь

Десять громад Одесской области уже участвуют в плане восстановления по проекту USAID "ГОВЕРЛА", но другие, финансово более слабые громады также готовы присоединиться.

В 2022 году проект обеспечил Одесскую область компьютерным оборудованием, генераторами, оборудованием для благоустройства, защитным снаряжением для спасателей, наборами спасательного гидравлического инструмента, экскаваторами.

Габриэль Абрагам подчеркнул, что стратегическое планирование чрезвычайно важно в реализации проектов, поэтому USAID предоставит грант для развития региона и обучения специалистов в этой сфере. Стороны договорились об активном сотрудничестве и определили перечень потребностей, которые проект USAID "ГОВЕРЛА" сможет удовлетворить общинам Одесской области.

Напомним, ВСУ в ближайшее время получат необходимую технику, боеприпасы и оборудование. Литва продолжит оказывать всю необходимую помощь украинцам для скорейшей победы на войне.

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