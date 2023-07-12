Розвиток овочівництва: на Одещині збудують завод "Чумак"

Завод "Чумак". Фото: google

В Одесі пройшла нарада щодо розвитку овочівництва. "Чумак" планує релокацію з Херсонщини на Одещину.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Розвиток овочівництва в регіоні

11 липня 2023 року Директор Департаменту земельної політики, продовольства та земельних відносин Одеської області Алла Стоянова провела робочу нараду з питань розвитку овочівництва в регіоні. Основні теми зустрічі:

створення умов для розвитку вирощування овочів;

вплив наслідків підриву Каховської ГЕС на фактичний стан овочівництва півдня України;

створення в Одеському регіоні потужної томатної агропереробки.

Алла Стоянова зазначила, що наразі наші внутрішні потреби в овочевих культурах частково задовольняються шляхом імпорту. Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення Росії, плівкові теплиці в Україні у два обороти вирощували культури на площі 8-9 тис. га. У Туреччині тільки в Анталії площа плівкових теплиць становить 430 тис. га.

Площа посіву овочевих культур агропідприємствами м. Одеси становить 1489 га, з них:

476,6 — томати;

307,1 — цибуля;

95,11 — морква;

81,87 — капуста;

22,75 — огірки;

434,44 — інші овочеві.

Інфографіка вирощування овочів на Одещині. Фото: Одеська ОВА

На Одещині збудують завод "Чумак"

Присутній на зустрічі представник ПрАТ "Чумак" поінформував присутніх про плани компанії щодо будівництва заводу з перероблювання томатів на томатну пасту. Він зазначив, що це стане важливою підтримкою для розвитку агропромислового комплексу в області. Крім того, це надасть додаткові надходження до бюджету та створить майже 5 тисяч робочих місць.

За словами офіційних представників компанії, Одесу обрали з кількох причин. Перше — це кліматичні умови, а друге — професійне управління галуззю керівництвом області та директором департаменту Аллою Стояновою.

"Необхідно системно та зважено підійти до питання логістики продукції. Це важливо як для фермерів, які будуть доставляти продукцію на переробку, так й для ПРАТ "Чумак". Однак, впевнений, що разом впораємось та Одещина отримає дійсно потужне переробне підприємство. В нас є все для цього", — зазначив директор ТОВ "Еврика" Михайло Білий.

Нагадаємо, на Одещині пройшла успішна реформа щодо розвитку і розширення зрошувальних земель та зміни структури посівів. Це робить область ключовим постачальником овочів та кавунів для України.