Развитие овощеводства: в Одесской области построят завод "Чумак"

Завод "Чумак". Фото: google

В Одессе прошло совещание по развитию овощеводства. "Чумак" планирует релокацию с Херсонской в Одесскую область.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Развитие овощеводства в регионе

11 июля 2023 года Директор Департамента земельной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской области Алла Стоянова провела рабочее совещание по развитию овощеводства в регионе. Основные темы встречи:

создание условий для развития выращивания овощей;

влияние последствий подрыва Каховской ГЭС на фактическое состояние овощеводства юга Украины;

создание в Одесском регионе мощной томатной агропереработки

Алла Стоянова отметила, что наши внутренние потребности в овощных культурах частично удовлетворяются путем импорта. К примеру, еще до полномасштабного вторжения России, пленочные теплицы в Украине в два оборота выращивали культуры на площади 8-9 тыс. га. В Турции только в Анталии площадь пленочных теплиц составляет 430 тыс. га.

Площадь посева овощных культур агропредприятиями г. Одессы составляет 1489 га, из них:

476,6 — томаты;

307,1 — лук;

95,11 — морковь;

81,87 — капуста;

22,75 — огурцы;

434,44 — другие овощные.

Инфографика выращивания овощей в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

В Одесской области построят завод "Чумак"

Присутствовавший на встрече представитель ЧАО "Чумак" проинформировал присутствующих о планах компании по строительству завода по переработке томатов в томатную пасту. Он отметил, что это станет важной поддержкой развития агропромышленного комплекса в области. Кроме того, это предоставит дополнительные поступления в бюджет и создаст около 5 тысяч рабочих мест.

По словам официальных представителей компании, Одессу избрали по нескольким причинам. Первое – это климатические условия, а второе – профессиональное управление отраслью руководством области и директором департамента Аллой Стояновой.

"Необходимо системно и взвешенно подойти к вопросу логистики продукции. Это важно как для фермеров, которые будут доставлять продукцию на переработку, так и для ЧАО "Чумак". Однако, уверен, что справимся вместе и Одесщина получит действительно мощное перерабатывающее предприятие. У нас есть все для этого", — отметил директор ООО "Эврика" Михаил Белый.

Напомним, в Одесской области прошла успешная реформа по развитию и расширению оросительных земель и изменению структуры посевов. Это делает область ключевым поставщиком овощей и арбузов для Украины.