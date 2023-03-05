На Одещині будують сучасний комплекс для утримання овець

Новий вівчарський комплекс розрахований на 3,5 тисяч голів

Ціна інвестиційного проєкту 15 мільйонів гривень. Розводити овець м'ясних порід планують на території смт Лиманське Роздільнянського району у ТОВ "Колос".

Про це повідомляють в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

"У сільгосппідприємствах порівняно з минулим роком поголів'я ВРХ стабілізувалося на торішньому рівні та становить 14,5 тис. голів, поголів'я свиней збільшилося на 4,1% та становить 72,8 тис. голів; поголів'я корів зменшилося на 3,1% і становить 6,3 тис. голів; овець та кіз — на 9,8% і становить 23,1 тис. голів", — зазначає Алла Стоянова.

Щодо ситуації у галузі тваринництва на Одещині, директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Алла Стоянова зазначає, що станом на 1 січня 2023 року чисельність поголів'я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств становить 132,8 тис. голів, що на 3,0% менше, ніж торік. Незначне скорочення поголів'я спостерігається у всіх галузях тваринництва, крім свинарства.

Зокрема, в Болградському районі ТОВ "Агропрайм Холдинг" реалізує проєкт із встановлення біогазової установки на свинокомплекс потужністю 24 тис. голів свиней. Вартість проєкту 27 мільйонів гривень.

Нагадаємо, громади Одещини можуть отримати грант розміром 12 тисяч гривень на підтримку господарства. Підтримку селян забезпечують з кількох фондів волонтерів, тож місця обмежені.

За умовами проєкту в цій програмі можуть взяти участь внутрішньо переміщені сім'ї, які займаються тваринництвом, та інші постраждалі від війни домогосподарства. Також ті громадяни, які не в змозі задовольнити свої потреби у ремонті приміщень для утримання сільськогосподарських тварин. Красносільський сільський голова зазначає, що "спробувати щастя" можуть сім’ї, які прийняли внутрішньо переміщених осіб та займаються розведенням сільськогосподарських тварин.

Фото: Агробізнес Сьогодні