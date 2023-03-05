В Одесской области строят современный комплекс для содержания овец

Новый овцеводческий комплекс рассчитан на 3,5 тысяч голов

Цена инвестиционного проекта составляет 15 миллионов гривен. Разводить овец мясных пород планируют на территории пгт Лиманское Раздельнянского района в ООО "Колос".

Об этом сообщают в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

"В сельхозпредприятиях по сравнению с прошлым годом поголовье КРС стабилизировалось на прошлогоднем уровне и составляет 14,5 тыс. голов, поголовье свиней увеличилось на 4,1% и составляет 72,8 тыс. голов; поголовье коров уменьшилось на 3,1% и составляет 6,3 тыс. голов; овец и коз — на 9,8% и составляет 23,1 тыс. голов", — отмечает Алла Стоянова.

Относительно ситуации в области животноводства в Одесской области, директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Алла Стоянова отмечает, что по состоянию на 1 января 2023 года численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 132,8 тыс. голов, что на 3,0% меньше, чем в прошлом. Незначительное сокращение поголовья наблюдается во всех сферах животноводства, кроме свиноводства.

В частности, в Болградском районе ООО "Агропрайм Холдинг" реализует проект по установке биогазовой установки на свинокомплекс мощностью 24 тыс. голов свиней. Стоимость проекта составляет 27 миллионов гривен.

Напомним, общины Одесчины могут получить грант в размере 12 тысяч гривен в поддержку хозяйства. Поддержку крестьян обеспечивают из нескольких фондов волонтеров, поэтому места ограничены.

По условиям проекта в этой программе могут принять участие внутренне перемещенные семьи, занимающиеся животноводством, и другие пострадавшие от войны домохозяйства. Также граждане, которые не в состоянии удовлетворить свои потребности в ремонте помещений для содержания сельскохозяйственных животных. Красносельский сельский голова отмечает, что "попробовать счастье" могут семьи, принявшие внутренне перемещенные лица и занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных.

Фото: Агробизнес Сегодня