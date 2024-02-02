РСЗВ стріляли з барж у морі — як ЗСУ звільняли острів Зміїний

РСЗВ стріляє з баржі. Фото: скриншот

У мережі зʼявилося відео операції зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Рік тому публікувалася інформація, що Сили оборони України завдали удару по ворожих позиціях артилерії, яку вивели у відкрите море. Наразі ця інформація підтвердилася.

Про це у соцмережі X повідомив директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Читайте також:

"Памʼятаєте, я колись казав, що по Зміїному працювали ж баржі? Воно ж все колись стає публічним і все стає на свої місця", — написав Чмут.

Як здійснювалася операція

Відомо, що 4 травня 2022 року РСЗВ "Ураган" було завантажено на баржу. Таким чином ЗСУ перевірили свої можливості та "прощупали" окупантів на Зміїному. Пізніше цю операцію повторили, використавши французьку САУ Caesar, вийшовши в море на відстань 10 кілометрів

Нагадаємо, 31 січня, після обміну додому повернулися бійці з Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонця Зміїного та Азовсталі.

Також ми писали, що 7 липня 2022 року росіяни втекли з українського острова у Чорному морі і над Зміїним знову замайорів державний прапор.