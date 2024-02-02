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РСЗО стреляли из барж в море — как ВСУ освобождали остров Змеиный

2 февраля 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РСЗО стреляли из барж в море — как ВСУ освобождали остров Змеиный
РСЗО стреляет из баржи. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появилось видео операции по освобождению острова Змеиный от российских кафиров. Год назад публиковалась информация, что Силы обороны Украины нанесли удар по враждебным позициям артиллерии, выведенной в открытое море. Пока эта информация подтвердилась.

Об этом в соцсети X сообщил директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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"Помните, я когда-то говорил, что по Змеиному работали же баржи? Оно ведь все когда-то становится публичным и все становится на свои места", — написал Чмут.

Как осуществлялась операция

Известно, что 4 мая 2022 года РСЗО "Ураган" был загружен на баржу. Таким образом, ВСУ проверили свои возможности и "прощупали" оккупантов на Змеином. Позже эту операцию повторили, использовав французскую САУ Caesar, выйдя в море на расстояние 10 километров.

Напомним, 31 января, после обмена домой вернулись бойцы из Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках Змеиного и Азовстали.

Также мы писали, что 7 июля 2022 года россияне сбежали с украинского острова в Черном море и над Змеиным снова взвился государственный флаг.

Одесса
война
ВСУ
Одесская область
Новости Одессы
война в Украине
остров Змеиный

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