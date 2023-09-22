40 миллионов на зарплату: сколько зарабатывают чиновники Одесского областного совета

Сессия одесского облсовета. Фото: Одесский облсовет

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В 2023 году Одесский областной совет выделил около 40 миллионов гривен — на оплату зарплат аппарата. Кроме того, 11 миллионов бюджетных гривен пойдут на праздничные премии для работников.

Об этом сообщил глава фракции политической партии "Европейская Солидарность" в облсовете Михаил Шмушкович.

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Сейчас известно, что для чиновников предусмотрены ежемесячные премии, доплаты за высокие достижения, материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов (а также эта помощь предусмотрена в двойных размерах) и, наконец, премии к праздникам.

По расчетам, самая большая зарплата получает руководитель аппарата, величина которой превышает даже председателя облсовета. Председатель должен официально получать около 830 тысяч гривен в год, в то время как руководитель аппарата – более одного миллиона гривен.





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"Примечательно, что секретарей ни у кого нет, хотя фактически в каждом кабинете заместителей и председателя вас встретят именно они. Но мы, конечно, можем поверить, что это не секретари, а просто муляжи. Встречает гостей, делает кофе себе и гостям лично голова ее заместители", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший "Слуга народа" хочет вернуться в Одесский областной совет. Он через суд подал иск о возобновлении мандата и депутатских полномочий.