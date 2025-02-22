Одесса 22 февраля 2024: год назад город пережил атаку

Разрушенное здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ровно год назад Одесса пережила мощную воздушную атаку. Российские беспилотники и ракеты атаковали город и повредили предприятие, на котором были люди. Трое погибших.

Новини.LIVE сегодня вспоминают о масштабной атаке на Одессу 22 февраля 2024 года.

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Вечером 22 февраля 2024 года Одессу атаковали российские беспилотники и ракеты. Воздушная тревога в регионе началась в 21:10, когда в Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов из акватории Черного моря.

Около 23:00 в городе прогремели взрывы. Сбитый дрон упал на предприятие в прибрежной зоне Одессы, где загорелся швейный цех.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Еще одного человека удалось спасти. Уже к вечеру 23 февраля общее количество жертв возросло до трех.

Разрушенное предприятие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Россия испытывала новую тактику

Всего за ту ночь силы ПВО сбили 9 дронов Shahed-131/136. Еще две российские ракеты Х-31П и Х-22 не достигли целей. Позже военные сообщили, что в ту ночь РФ испытывала новую тактику. Вместе с дронами оккупанты запустили ракеты из стратегической и тактической авиации, вероятно, тестируя украинскую ПВО перед очередной массированной ракетной атакой.

Здание предприятия после обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Черном море наблюдаются вооруженные ракетами "Калибр" российские корабли. Также оккупанты ночью атаковали Киевскую область, погиб человек.