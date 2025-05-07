Аграриям возвращают 50% расходов за выращивание хлопка

Выращивание хлопка. Фото: Новини.LIVE

Сельское хозяйство южных регионов Украины давно нуждалось в диверсификации культур, выращиваемых на экспорт и для внутреннего потребления. Одним из направлений, которое сейчас набирает актуальность, стало восстановление выращивания хлопка — культуры, которая исторически была частью аграрного ландшафта юга, но исчезла с полей на десятки лет. Теперь, в условиях войны и переориентации экономики, интерес к хлопководству снова оживает.

Как возрождают культуру, журналисты Новини.LIVE узнавали у заместителя председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степана Чернявского.

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Выращивание хлопка

Хлопок — это сырье для текстильной промышленности, которая сейчас переживает сложные времена из-за разрыва логистических цепей и роста импортной зависимости. Украинский хлопок может стать частью новой модели аграрного производства, ориентированной на глубокую переработку, именно это подчеркивают аграрии.

"Прошлый эксперимент удался, и это были аргументы для того, чтобы я объяснил нашему правительству, что это не только поддержка нашим аграриям, это еще и поддержка будущей экономики Украины, это поддержка нашей армии. Мы понимаем, что хлопок — это не только для легкой промышленности, но еще и для военных, для производства пороха", — объясняет заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский о выращивании хлопка. Фото: Новини.LIVE

Дотации для выращивания хлопка

Обновленная программа предусматривает четкий принцип: государство компенсирует до 50% затрат на выращивание хлопка. Остальное покрывают сами фермеры. По оценкам, средние расходы на один гектар достигают от 20 до 30 тысяч гривен. То есть бюджет страны берет на себя примерно 10-15 тысяч гривен на гектар, в зависимости от региона и условий.

"Люди мне звонили и интересовались, будет ли помощь. Я пообещал, поэтому мы это сделали. Ориентировочно 10 тысяч — это та цифра, которую мы проговаривали. Мы решили, чтобы паритетно, то есть 50 процентов, чтобы на себя риски брало государство, и 50 процентов будет брать фермер на себя", — отмечает эксперт.

Эксперт Степан Чернявский о дотациях для выращивания хлопка. Фото: Новини.LIVE

Такой подход позволяет аграриям планировать посевы с большей уверенностью, не рискуя потерять все из-за форс-мажора или недостатка оборотных средств. В 2024 году в рамках эксперимента были засеяны первые площади, что позволило проверить жизнеспособность проекта в условиях полномасштабной войны.

Сокращенные сроки, большие амбиции

Впрочем, запуск программы в этом году столкнулся с некоторыми трудностями. Постановление Кабинета Министров приняли только 29 апреля — уже после старта основной части посевной кампании. Это стало критическим фактором: фермеры просто не имели возможности вовремя воспользоваться программой.

"Если бы чуть раньше мы нашли те деньги... Люди не могут держать землю, потому что сроки посева и все остальное. Из-за того, что не было помощи, кто-то не дождался", — говорит заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский о больших амбициях выращивания. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это, интерес к программе высокий. В Николаевской области уже зафиксирован пример, когда фермер запланировал засеять более тысячи гектаров хлопка. И хотя Одесская область, по словам эксперта, пока не демонстрирует подобной активности, заявки поступают постоянно.

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