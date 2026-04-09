Бесплатные поездки одесских чиновников обошлись в миллионы

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время войны одесские чиновники регулярно ездили за границу. Такие поездки объясняли переговорами и поиском помощи. В то же время во время командировок им начисляли зарплату и дополнительные выплаты из городского бюджета. Общая сумма расходов достигла почти трех миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Nikcenter.

За что получали выплаты

После начала полномасштабной войны одесские чиновники активизировали международные контакты. Вместе с этим возросло и количество заграничных командировок. Несмотря на то, что зарубежные поездки были бесплатными для города, чиновники во время командировок продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты. Именно эти начисления осуществлялись из городского бюджета.

Кто ездил

Чаще всего за границу выезжал городской голова Геннадий Труханов — за три года он совершил 18 поездок. Среди направлений — страны Европы, в частности Германия, Франция и Италия, а также Япония. Преимущественно речь шла о встречах, конференциях и переговорах по восстановлению города. Экс-мэр получил более 300 тысяч во время выездов из Украины:

в 2024 году ему насчитали около 240 тыс. грн

еще более 100 тыс. грн — в первой половине 2025 года

Заместитель городского головы Павел Вугельман также активно ездил в зарубежные командировки. В 2024 году он посетил ряд стран, в частности Японию и Кению. Самой длинной стала поездка в Йокогаму, которая длилась 16 дней. Хотя сами поездки оплачивала принимающая сторона, во время командировок чиновник получал выплаты из бюджета. За девять месяцев 2024 года сумма таких начислений составила около 110 тыс. грн.

Еще одна заместитель мэра Анна Позднякова также участвовала в зарубежных поездках. В течение двух лет она посетила Финляндию, Италию и Германию, в целом проведя в командировках 24 дня. Как и в других случаях, расходы на сами поездки покрывала принимающая сторона. В то же время в марте 2025 года ей начислили около 19,5 тыс. грн выплат за время командировки.

Сколько потратили

Наибольшие суммы пришлись на департаменты и их работников. В частности, департамент международного сотрудничества вместе с подчиненными получил почти 1,9 млн грн таких выплат. Всего на зарплаты и командировки должностных лиц и коммунальных работников за рубежом направили около 3 млн грн.

Наибольшие же выплаты зафиксировали не у руководства города, а в департаментах и коммунальных структурах:

департамент международного сотрудничества — более 860 тыс. грн

вместе с выплатами подчиненным — почти 1,9 млн грн

Коммунальщики и "спутники"

Зарубежные командировки также осуществляли работники коммунальных предприятий. Во время таких поездок им, как и другим должностным лицам, начисляли зарплату и командировочные.

директор КП "Одестранспарксервис" получил около 64,5 тыс. грн во время поездки в Германию

другие работники — десятки тысяч гривен в зависимости от продолжительности командировки

Иногда вместе с чиновниками за границу ехали другие работники или связанные лица. В таких случаях им также начисляли соответствующие выплаты из бюджета.

Командировки одесских чиновников и коммунальщиков продолжаются с начала полномасштабной войны. За это время бюджет города потратил на поездки почти 3 млн грн. В среднем это около 1 млн грн в год, если считать за три года. Таким образом, значительная часть расходов города во время войны была направлена на зарубежные поездки топ-чиновников и их подчиненных.

