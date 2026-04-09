Безкоштовні поїздки одеських чиновників обійшлися в мільйони

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час війни одеські чиновники регулярно їздили за кордон. Такі поїздки пояснювали переговорами та пошуком допомоги. Водночас під час відряджень їм нараховували зарплату та додаткові виплати з міського бюджету. Загальна сума витрат сягнула майже трьох мільйонів гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Nikcenter.

За що отримували виплати

Після початку повномасштабної війни одеські чиновники активізували міжнародні контакти. Разом із цим зросла і кількість закордонних відряджень. Попри те, що закордонні поїздки були безкоштовними для міста, посадовці під час відряджень продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати. Саме ці нарахування здійснювалися з міського бюджету.

Хто їздив

Найчастіше за кордон виїжджав міський голова Геннадій Труханов — за три роки він здійснив 18 поїздок. Серед напрямків — країни Європи, зокрема Німеччина, Франція та Італія, а також Японія. Переважно йшлося про зустрічі, конференції та переговори щодо відбудови міста. Ексмер отримав понад 300 тисяч під час виїздів з України:

у 2024 році йому нарахували близько 240 тис. грн

ще понад 100 тис. грн — у першій половині 2025 року

Заступник міського голови Павло Вугельман також активно їздив у закордонні відрядження. У 2024 році він відвідав низку країн, зокрема Японію та Кенію. Найдовшою стала поїздка до Йокогами, яка тривала 16 днів. Хоча самі поїздки оплачувала приймаюча сторона, під час відряджень посадовець отримував виплати з бюджету. За дев’ять місяців 2024 року сума таких нарахувань склала близько 110 тис. грн.

Читайте також:

Ще одна заступниця мера Ганна Позднякова також брала участь у закордонних поїздках. Протягом двох років вона відвідала Фінляндію, Італію та Німеччину, загалом провівши у відрядженнях 24 дні. Як і в інших випадках, витрати на самі поїздки покривала приймаюча сторона. Водночас у березні 2025 року їй нарахували близько 19,5 тис. грн виплат за час відрядження.

Скільки витратили

Найбільші суми припали на департаменти та їхніх працівників. Зокрема, департамент міжнародного співробітництва разом із підлеглими отримав майже 1,9 млн грн таких виплат. Загалом на зарплати та відрядження посадовців і комунальних працівників за кордоном спрямували близько 3 млн грн.

Найбільші ж виплати зафіксували не у керівництва міста, а у департаментах і комунальних структурах:

департамент міжнародного співробітництва — понад 860 тис. грн

разом із виплатами підлеглим — майже 1,9 млн грн

Комунальники та "супутники"

Закордонні відрядження також здійснювали працівники комунальних підприємств. Під час таких поїздок їм, як і іншим посадовцям, нараховували зарплату та відрядження.

директор КП "Одестранспарксервіс" отримав близько 64,5 тис. грн під час поїздки до Німеччини

інші працівники — десятки тисяч гривень залежно від тривалості відрядження

Іноді разом із посадовцями за кордон їхали інші працівники чи пов’язані особи. У таких випадках їм також нараховували відповідні виплати з бюджету.

Відрядження одеських посадовців і комунальників тривають з початку повномасштабної війни. За цей час бюджет міста витратив на поїздки майже 3 млн грн. У середньому це близько 1 млн грн на рік, якщо рахувати за три роки. Таким чином, значна частина видатків міста під час війни була спрямована на закордонні поїздки топчиновників і їхніх підлеглих.

Як повідомляли Новини.LIVE, що мерія Одеси ухвалила рішення виплачувати добровольцям за збиті дрони по 30 тисяч гривень за кожен. Програма стосується мобільних вогневих груп, які не входять до кадрових військових. Кошти виділяються з міського бюджету без обговорення на виконкомі.

Також Новини.LIVE писали, що уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.